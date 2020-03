Tchad : le ministre de l'Economie au Moyen-Chari, "le suivi-évaluation est faible"

Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, est en mission dans la province du Moyen-Chari.



"Être tout le temps capable d'aller sur le terrain et suivre les activités", c'est l'objectif du déplacement du ministre qui entend prodiguer des conseils aux partenaires, renforcer leurs capacités ainsi que la coordination des activités.



Dans la localité de Maro, chef-lieu du département de la Grande Sido, zone frontalière de la Centrafrique, Issa Doubragne a eu samedi une séance de travail avec les autorités administratives, militaires, traditionnelles, les délégués de différents ministères et les représentants d'ONG.



A l'issue de la rencontre, Issa Doubragne a expliqué que les services étatiques et les partenaires doivent encore renforcer le suivi-évaluation qui est faible, de même que la collaboration.



"Il faut que de part et d'autres nous puissions nous mettre ensemble. (...) Personne ne peut prétendre apporter des solutions tout seul. C'est ensemble, Etats et partenaires, que nous pouvons le faire. Si certains apportent des financements, ce n'est qu'en complément de ce que l'Etat fait déjà", selon le ministre.



Sa démarche vise à "s'assurer que les ressources importantes qui sont mises à la disposition du Tchad, directement ou indirectement, permettent d'augmenter les capacités de la population à faire face à leur situation de pauvreté, renforcer leur résilience, et leur offrir les possibilités de développer leurs initiatives", a relevé le ministre de l'Economie et de la Planification du développement.