Tchad : le ministre de l'Hydraulique a inspecté la station de Biteha 1

Selon le ministre Alio Abdoulaye Ibrahim, le site visité est la source de ravitaillement d'eau de la ville d'Abéché. L'objet de la visite était d’inspecter les dispositifs hydrologiques et énergétiques du site, les différents forages et le champ de panneaux solaires.



Pour le ministre, quelques soucis sont constatés. Des dispositifs seront complétés pour renforcer les anciens conduits d'eau.



Le directeur technique de la STE, Mahamat Ali Dicko, a présenté de manière succincte les équipements de production d'eau potable du centre de Biteha.



Les équipements sont entre autres les champs captants (forages), le champ solaire qui alimente les forages et la salle de commande, le réservoir intermédiaire (bâches), la salle de traitement (chloration), la station de pompage, la centrale thermique (groupes électrogènes) et le champ solaire qui alimente la station de pompage (pompe de reprise).