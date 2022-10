Tchad : le ministre de la Fonction publique demande de la fluidité dans le traitement des dossiers

Le nouveau ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, Abdoulaye Mbodou Mbami, a tenu ce 18 octobre une réunion de prise de contact avec les directeurs des services centraux de son département, au lendemain de sa prise de fonction, informe le ministère.



Le ministre a exhorté les responsables à plus de rendement et au respect des horaires de travail. Pour le ministre, les citoyens attendent beaucoup du département ministériel en termes de traitement des dossiers. "Il faut de la fluidité dans le traitement des dossiers", a déclaré Abdoulaye Mbodou Mbami.



Le ministre sortant de la Fonction publique, Brah Mahamat, a indiqué la veille dans son discours bilan que 100.000 à 150.000 dossiers sont dans les tiroirs du ministère.