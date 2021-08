Tchad : le ministre de la Santé a tenu une réunion de recadrage de la gratuité des soins

Un texte de recadrage a été présenté dans le but de recueillir leurs suggestions afin d’améliorer le document pour une grande compréhension du principe de la gratuité des soins, explique le département ministériel.



Le texte présenté fait état de la gratuité des soins dans toutes les formations sanitaires publiques y compris les garnisons et les maisons d’arrêt.



Le directeur de l’organisation des services de santé a rappelé tout le processus et la nécessité de redynamiser les organes censés suivre la mise en œuvre effective de la gratuité des soins.



Pour sa part, le ministre a signifié à l’assistance que la démarche entamée consiste à corriger les insuffisances constatées dans l’exécution de cette gratuité mais aussi de rendre clair, précis et compréhensible le texte pour éviter le chevauchement et les mauvaises interprétations.



Instituée depuis 2007 par le défunt Maréchal Idriss Deby Itno, la gratuité des soins vise à donner la chance aux citoyens à faibles revenus de se faire soigner sans beaucoup de peine. Le ministre Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a mis l’accent sur l’importance de la révision du texte mettant en place cette gratuité.



Cette gratuité qui a rehaussé les taux d’utilisation des services de santé doit être réajustée pour mieux répondre aux besoins des usagers des structures de santé, selon le ministre. Il a demandé à l’équipe d’intégrer toutes les observations faites dans le but de renforcer le contenu du texte afin de faciliter la tâche aux services de santé pour une meilleure prise en charge des patients.



"La gratuite des soins doit réellement permettre aux populations vulnérables de bénéficier des soins adéquats", a insisté le ministre.