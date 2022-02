Tchad : le ministre de la santé décèle des failles dans un hôpital de district

Suite aux mauvaises pratiques constatées chez certains agents de santé notamment l’arnaque des malades, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, accompagné de l’inspectrice générale adjointe et du coordonnateur du bureau central d’accès aux droits des patients, a effectué ce 9 février une visite inopinée à l’hôpital de district sultan Kasser, rapporte le département ministériel.



Le ministre a fait le tour des différents services. Dans la salle d’hospitalisation, le ministre s’est entretenu avec les gardes malades pour s’enquérir des conditions de prise en charge des patients. Aux services de la pharmacie, de la gestion et de la caisse, il a procédé à la vérification des registres de versements, des reçus et des tickets pour les certificats médicaux.



Le constat est alarmant dans cette formation sanitaire. Une mauvaise procédure dans la délivrance des certificats médicaux, la mauvaise qualité de gestion, pas de traçabilité des ressources financières, le compte bancaire de l’hôpital n’est pas alimenté, il y a un dysfonctionnement dans les services, mauvaise hygiène et rupture des réactifs.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a appelé les responsables de cette formation sanitaire à prendre toute leurs responsabilités pour mettre de l’ordre. Il a mis en garde les brebis galeuses qui arnaquent les malades. Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a demandé aux responsables d’assurer la propreté et de veiller sur la bonne prise en charge des malades.



Le ministre a donné des instructions fermes à l’équipe cadre du district sanitaire de disponibiliser les réactifs, les médicaments d’urgence, d’établir un état de besoin et d’anticiper sur les besoins pour éviter les ruptures. Il a ordonné l’achat de deux tables d’accouchement pour la maternité, de renforcer le service d’ophtalmologie avec une lampe à fante, de renforcer les lits d’hospitalisation ainsi que d’autres besoins nécessaires au bon fonctionnement des services.



Dorénavant, tous les chefs de services et l’équipe cadre doivent procéder à la vérification de toutes les recettes journalières en laissant une traçabilité, a instruit le ministre. Le médecin chef du district doit imposer le même exercice à tous les chefs des centres de santé, a recommandé le ministre.



“Que chacun de vous donne le meilleur de lui-même pour améliorer les conditions de prise en charge des malades”, a conclu le ministre.