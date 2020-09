Tchad : le ministre de la santé furieux après une descente inopinée à Sabangali

N'Djamena - Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a fait mercredi une visite inopinée dans un magasin central, situé à Sabangali, où est entreposé du matériel destiné à son département ministériel.



Sur place, le ministre a constaté une mauvaise organisation dans le fonctionnement et un mauvais entretien du matériel. L’entrepôt est composé de cinq magasins et deux conteneurs.



Le magasin contient des mobiliers, fournitures de bureau, outils de gestion de projet de renforcement des services de santé maternelle et infantile, des équipements médicaux techniques, des produits Wash acquis dans le cadre de la lutte contre le choléra et des outils de lavage des mains, détaille le ministère.



"Dans la cour du magasin, six véhicules sont mis sur cale et nécessitent une réparation", constate le département ministériel, tandis que les pièces et les moteurs de certains véhicules sont emportés.



Le service chargé de la gestion de ce magasin ne dispose d’aucun logiciel de gestion du matériel.



"Très furieux", le ministre a instruit l’inspection générale du ministère de procéder à l’inventaire de tous le matériel.