Tchad : le ministre de la sécurité juge inacceptable de "s'en prendre aux intérêts des partenaires"

​Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, général Idriss Dokony Adiker, a assuré samedi soir que "la situation est rentrée dans l'ordre", après une journée émaillée de manifestations anti-françaises à N'Djamena et Abéché.



"La situation est rentrée dans l'ordre. Nous maitrisons la situation. Ceux qui sont complices ou coupables devront être présentés devant des juridictions pour répondre de leurs actes", a dit le ministre.



"Nous avons des partenaires", a rappelé le ministre qui a jugé inacceptable de "s'en prendre aux intérêts des partenaires et faire prendre des risques aux enfants".



"Aller vandaliser une station d'essence, Dieu seul sait ce que ça va causer", a ajouté le général Idriss Dokony Adiker.



Des personnalités de la société civile ont été arrêtées au cours de la soirée dont l'ancien conseiller à la Présidence, Hissein Massar Hissein.