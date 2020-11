Tchad : le ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial du président Idriss Deby

Selon un communiqué de presse rendu public par les autorités officielles tchadiennes, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’Etranger, Amine Abba-Sidick, à la tête d’une forte délégation, a quitté Ndjaména ce jour, mardi 24 novembre 2020, à destination de Abuja (Nigéria), Cotonou (Bénin) et Niamey (Niger).



Dans les deux premières capitales africaines, le ministre des Affaires étrangères est porteur d’un message du Maréchal du Tchad à leurs homologues, Muhammadu Buhari du Nigeria et Patrice Talon du Benin. Ce message est relatif à la candidature du Tchadien Hissein Brahim Taha, au poste de secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).



A Niamey au Niger, la délégation conduite par Amine Abba-Sidick, participera, du 27 au 28 novembre 2020, à la 47ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI sur le thème : « Unis contre le terrorisme pour la paix et le développement ».