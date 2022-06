Tchad : le ministre des Finances “n’est pas concerné” par le scandale financier à la SHT

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin “n’est concerné ni de près ni de loin par l’affaire en cours à la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT)”, réagit ce 24 juin la cellule de communication du département ministériel.



“Contrairement à ce qui se raconte, le ministre vaque normalement à ses occupations et continuera à les assurer tant qu’il bénéficie de la confiance de ses supérieur hiérarchiques”, indique le communiqué.



Une vaste affaires de détournement de plusieurs milliards de Francs CFA à la SHT a entraîné plusieurs interpellations et décrets de remplacements ces derniers jours.



Le ministère des Finances dénonce un acharnement gratuit contre Tahir Hamid Nguilin à la suite de la publication d’un article dans un média étranger. Il invite l’opinion à s’abreuver à la bonne source.