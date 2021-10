Tchad : le mois d'octobre dédié à la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité

Le président de l'APCLCT, Bakhit Amine Idriss, souligne que dans un contexte de généralisation et de multiplication des menaces numériques qui pèsent sur les systèmes et les données des utilisateurs, la sensibilisation s’avère être une arme de premier choix dans la dynamique d’anticipation, de prévention et de protection des usagers contre les cyber-menaces.



La sensibilisation à la protection de l’information est indispensable à tous, dans une période où les cyberattaques menacent autant les organisations, les établissements publics ou privés, les particuliers en se déployant à la sphère personnelle. Il est également l’élément qui met en danger l’entreprise par ses comportements inconscients et insouciants qui démultiplient les risques.



Il est essentiel de sensibiliser et d’éveiller pleinement la conscience des acteurs aux menaces informatiques et à la protection de l’information. Cette campagne aide les tchadiens à rester en sécurité en ligne en leur apprenant des mesures simples pour se protéger et protéger leurs appareils.



Des sessions de formation éclatées, des conférences, des ateliers et des campagnes d’affichage numérique et de sensibilisation seront réalisées tout au long du mois d’octobre 2021. Le thème de cette année est "fait ta part" ou "Do your Part".



Chaque semaine du mois d’octobre 2021 connaitra un thème dédié pour permettre aux différents acteurs d’échanger sur leurs initiatives nationales. Il s’agit des défis et enjeux de la cybersécurité dans un monde en pleine mutation, la protection des données à caractère personnelles, la sécurité des clés USB, les astuces pour sécuriser sa carte bancaire, la sécurité sur internet, la sécurité des appareils mobiles, les réseaux sociaux et la formation à tous les niveaux.