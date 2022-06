Tchad : le niveau des candidats au BEF inquiète

Lancées depuis le 6 juin dernier, les épreuves écrites du Brevet d'enseignement fondamental (BEF) se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Ce 8 juin 2022, c’est la fin des épreuves écrites, avant les épreuves physiques.



À l'avant dernier jour d'examen, Alwihda Info a fait un tour pour constater l’ambiance et recueillir les impressions des uns et des autres, élèves comme membres du jury. Le vice-président du centre d'examen du lycée de la Paix nous explique que les examens ont bien démarré et se poursuivent aussi très bien.



Même si selon lui, il y a eu quelques difficultés relatives aux candidatures libres. « Les candidatures nous parviennent de partout, c'est difficile à gérer et c'est pourquoi nous demandons à la Direction nationale des examens et concours et l’lGE d'associer dorénavant les chefs d’établissements privés », explique-t-il. Le jury dudit centre déplore dans son ensemble la baisse de niveau chez les candidats.



« Tel que les choses se font et à cette allure, on doit agir sinon c'est grave », affirme un membre du jury. « Il n’y a qu’à jeter un coup d’œil sur les copies », renchérît le président du jury. Les résultats sont attendus dans une semaine. « Budget oblige, on donne les résultats dans une semaine. On ne peut pas faire traîner les choses », conclut-il.



Quant aux élèves, la majorité de ceux que nous avons interrogés affirment que les sujets étaient abordables et qu’ils n'ont pas rencontré de difficultés, sauf en mathématiques.