Tchad : le nouveau bureau de la CNDH reçu par le Chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno

Cette rencontre a permis à la nouvelle équipe de la CNDH de se présenter au Chef de l'État et de recueillir ses conseils et orientations pour mener à bien leur mission. Les discussions ont porté sur les questions de protection et de respect des Droits de l'Homme au Tchad.



Le Président de la CNDH a rassuré le Chef de l'État de la disponibilité de la Commission à jouer pleinement son rôle d'interface entre la société civile et le Gouvernement. La CNDH est une institution nationale indépendante, composée de 11 membres.



Le Président de la République a enjoint l'équipe de la CNDH de travailler en adéquation avec les règles qui régissent son fonctionnement, afin que les droits de tous les Tchadiens soient respectés.



En résumé, cette audience a permis de réaffirmer l'engagement du Président à promouvoir et protéger les libertés et les droits de l'Homme au Tchad, à travers le rôle de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.