Tchad : le nouveau gouverneur Adam Nocki en "ordre de bataille pour combattre Boko Haram"

Le nouveau gouverneur de la province du Lac, Adam Nocki Charfadine a été installé ce lundi matin dans ses fonctions, au cours d'une cérémonie à la place publique de Bol, en présence du ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah.



Le gouverneur sortant Tahir Barkai qui a fait cinq mois à la tête de la province, a relevé que les défis sécuritaires restent énormes malgré le travail abattu avec son équipe. Il a appelé à poursuivre l'élan de travail.



D'après Mahamat Abali Salah, "malgré tous ces efforts fournis par le gouvernement en vue de restaurer la paix, le phénomène de Boko Haram signe et persiste". Le ministre a expliqué aux chefs traditionnels que le devoir national appelle à plus de responsabilités, d'efforts et d'engagement pour que "s'arrête ce jeu de chat et de la souris avec Boko Haram."



"Vous ferez alliance contre nature pour bouter Boko Haram du Lac. Vos compétences et vos qualités seront appréciées à leur juste valeur", a déclaré le ministre de la Sécurité publique, en s'adressant au nouveau gouverneur.



Pour sa part, Adam Nocki Charfadine s'est félicité de sa nomination et s'est engagé à combattre avec détermination la secte Boko Haram. "Le terrorisme est un cancer pour notre société. Nous allons nous mettre en ordre de bataille pour combattre ce mal du siècle", a-t-il dit avant de signer le procès-verbal de passation de service.