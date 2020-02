Tchad : le nouveau gouverneur de Sila N'Dimabeal Boyalnar est arrivé à Goz Beida

Le directeur général du ministère de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales Décentralisées, Goundoul Vikama, est arrivé lundi en début d'après-midi à Goz Beida, accompagné du nouveau Gouverneur de Sila, N'Dimabeal Boyalnar Gaucher.



Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le gouverneur de Sila, Kedallah Younous Hamidi, des responsables provinciaux et le corps détachés des forces de défense et de sécurité, a constaté Alwihda Info.



La cérémonie de passation de service et d'installation aura lieu demain entre le gouverneur sortant et entrant.



Le gouverneur Kedallah Younous Hamidi a été appelé à d'autres fonctions au terme du décret n° 82 du 17 février 2020.