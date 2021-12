Tchad : le nouveau gouverneur du Mandoul au contact de la population

A la tête d'une forte délégation, le nouveau gouverneur de la province du Mandoul, Hissene Dakou, a entamé une première tournée dans les départements de sa province. Il s’est rendu le 8 décembre à Bejondo, au Mandoul Occidental. Il a été accueilli à environ un kilomètre de la ville, par le maire de Bejondo, Ngueta Yota, et la population sortie massivement pour la circonstance.



Dans son allocution de circonstance, le préfet du département du Mandoul Occidental, Tobyo Boukinawa, a souligné que la population vit essentiellement de l'agriculture, l'élevage et le commerce de bétail. Le gouverneur du Mandoul a souligné que sa visite vise à échanger avec la population sur les maux qui minent le développement du Mandoul Occidental, notamment les conflits entre agriculteurs et éleveurs qui sévissent.



Il a prévenu que ceux qui attisent les conflits seront punis par la loi et transférés à la prison de haute sécurité de Koto Toro. «La cohabitation pacifique et la sécurité des personnes et de leurs biens, sans distinction de races, font partie de nos missions pour lesquelles nous nous sommes engagés », a dit le gouverneur. Hissene Dakou exhorte les parents à envoyer les enfants à l’école, à mettre fin à l’excision et aux mariages précoces.



Le gouverneur s’est également entretenu avec les autorités départementales, les chefs traditionnels et religieux, les associations, la société civile, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les organisations des femmes et les responsables des partis politiques.