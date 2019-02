Tchad : le nouveau maire 1er adjoint de N'Djamena prend fonctions

Le nouveau maire 1er adjoint de la commune de N'Djamena, Oumar Boukar, précédemment conseiller municipal du 5ème arrondissement et ex-conseiller chargé de missions à la Présidence de la République, a pris fonctions à la suite de sa désignation en session extraordinaire du conseil municipal, jeudi 21 février. Il remplace à ce poste Oumar Abdallah Lebine.



"Le conseil communal de la ville de N'Djamena, siégeant en séance extraordinaire et en séance plénière, est remanié", a annoncé Mangaly Babguel, conseiller municipal.



Ce léger réaménagement de l'exécutif communal a pour objectif de faire participer l'ensemble des conseillers à la gestion de la commune.



"Dans le cadre de la politique, nous avons jugé utile que nous devons laisser un cadre de négociation entre le MPS et les autres partis. Nous avons cédé ce poste là", a expliqué Adago Yacouba, délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena.