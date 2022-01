TCHAD

Tchad : le numérique, la collecte et l'analyse de données pour mieux gérer le développement

Alwihda Info | Par Aristide Djimalde - 20 Janvier 2022

N'Djamena - Une formation des experts, coordonnateurs des différents projets et programmes au Tchad et des représentants des partenaires techniques et financiers a eu lieu du 18 au 20 janvier au Radisson Blu dans le cadre du projet RASME.