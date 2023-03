Tchad : le parti LDR se disloque du parti PSF

Désormais, le parti Les Démocrates Révolutionnaires (LDR) se disloque du Parti Socialiste sans Frontières (PSF).



Dans un point de presse tenue ce mercredi 08 mars, le leader du parti LDR, Yanda Matkissam accuse le président du parti PSF d'avoir pris une décision machiavélique et impopulaire, en dissolvant tous les conseils communaux du PSF de la ville de N’Djamena.



Yanda Matkissam trouve que ce plan machiavélique du président du PSF, auprès de ses militants, est démasqué et peut se justifier par rapport à son acte. Cependant, il s'excuse auprès des personnes qui ont été, selon lui, injustement citées, pourtant elles n’y sont pas associées ni de près, ni de loin.



Ce dernier, ajoute par ailleurs que le président du PSF, connait bien l'historique de leur parti LDR depuis 2021. Yanda Matkissam précise qu'après tout, leur parti a évalué le leadership impopulaire du président du PSF, et c'est pourquoi des militants ont décidé de le quitter, après deux mois d'échange avec Yaya Dillo.



Pour finir, il a demandé aux organes de base du PSF qui le souhaiteraient, de les rejoindre dans le parti Les Démocrates Révolutionnaires, pour l'édification du Tchad.