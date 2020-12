Tchad : le parti MLPRT défend un bilan "plus que positif" du président

Le président du parti Mouvement pour la liberté, la paix et le renouveau au Tchad (MLPRT), Nguetolabaye Evariste, s'est félicité lundi du bilan "plus que positif" du quinquennat du président Idriss Deby. S'exprimant lors d'un point de presse à la Maison des médias, Nguetolabaye Evariste a justifié ses propos par le "combat hautement citoyen consistant à restaurer les valeurs républicaines de l'État en général" ; la "renaissance de l'État de droit, de liberté et de justice sociale" ; ou encore "l'instauration effective de la sécurité dans la sous-région et à l'intérieur du Tchad en particulier".



Nguetolabaye Evariste évoque également "toutes les grandes réalisations de 1990 à nos jours, en matière d'éducation, santé, infrastructures routières, édifices publiques, sécuritaires, culturels, ainsi que la démocratie acquise".