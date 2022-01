Tchad : le parti MUR anime un meeting de soutien au CMT

Le président du parti Mouvement pour l'unité et le renouveau (MUR) Saleh Bourma a tenu un meeting doublé d'une marche de soutien au Conseil militaire de transition (CMT) ce 22 janvier à N'Djamena.



Le parti apporte "un soutien indéfectible" au CMT pour la "paix retrouvée". Il est aussi reconaissant au Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI) pour avoir mobilisé les forces vives et et persuadé les polotico-militaires à participer au futur dialogue. Il est à rappeler que les militants ont effectué une marché de soutien de la salle du Palais du 15 janvier à l'entrée principale.