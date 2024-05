Tchad : le parti RAPAD appelle les électeurs à un vote éclairé et responsable

Lors de cette conférence, Nobo N’djibo a critiqué les insuffisances des textes législatifs, incluant le code électoral et la loi organique attribuant des pouvoirs à l’ANGE, qui selon lui ne garantissent pas l’organisation d’élections crédibles, transparentes et acceptables pour tous. Malgré cela, les dix candidats se sont présentés pour l'élection du 6 mai. Il a ajouté que son parti, le RAPAD, a adopté une position de neutralité, ne soutenant aucun candidat.



Nobo N’djibo a encouragé tous les citoyens enregistrés, qu’ils détiennent une carte ou non, à voter massivement et librement pour le candidat qu'ils jugent capable de diriger le pays dans la paix, la sécurité et l’équité pour le bien-être commun.



Pour conclure, le président du RAPAD a demandé aux militants, militantes et sympathisants des partis des dix candidats de ne pas céder à la manipulation ni aux provocations inutiles qui pourraient perturber le déroulement du vote et la proclamation des résultats par les instances électorales. « Les partis politiques et les regroupements présentant des candidats doivent agir avec responsabilité. Je demande à l’ANGE et aux membres des bureaux de vote de gérer les opérations de vote et les résultats avec intégrité », a-t-il conclu.