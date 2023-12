Tchad : le parti TCHAD UNI dénonce « la mascarade » du référendum constitutionnel

Dans un communiqué rendu public au lendemain de la tenue du scrutin référendaire, le président national du parti TCHAD UNI, Mahamat Zene Chérif « félicite l’ensemble de la population tchadienne d'avoir pris conscience en s'abstenant massivement à cautionner la mascarade dite référendum constitutionnel ».



Selon cette formation politique, « cette abstention massive, … est l’expression du rejet des initiatives non démocratiques et sans concertation avec les forces vives de la Nation tchadienne ».



Poursuivant son analyse post-référendaire, le parti TCHAD UNI parle du « rejet de ce référendum par le peuple, résultat du comportement du mépris du gouvernement à l’égard des citoyens, des valeurs démocratiques et républicaines du Tchad ».



En sa qualité de parti de l'unité et force politique représentative de la diversité tchadienne, ayant appelé pour le boycott de ce référendum, le Parti TCHAD UNI demande aux autorités de la Transition de prendre en compte l’expression populaire de rejet du peuple tchadien.



Par conséquent, il importe, pour cette formation politique, d’organiser un dialogue sincère avec tous les enfants de la République afin d'aboutir à un retour à l’ordre constitutionnel, ceci à travers un processus démocratique, transparent, équitable avec les résultats légitimes, et grâce à l'adhésion de l'ensemble du peuple tchadien.