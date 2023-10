Tchad : le pays s’engage à renforcer le bilinguisme dans son administration

Le 30 septembre 2023, le ministre secrétaire général du gouvernement, chargé de la Promotion du Bilinguisme dans l'administration, Haliki Mahamat Choua, a clôturé un atelier de deux jours, visant à valider la Stratégie Nationale de Promotion du Bilinguisme dans l'administration tchadienne.



Cet atelier, qui s'est déroulé au ministère des Affaires étrangères, a réuni des experts et s'est concentré sur la réflexion stratégique pour intégrer le bilinguisme dans l'administration tchadienne.



À partir d'un constat et d'un diagnostic, il est ressorti que plusieurs problèmes entravent l'application du bilinguisme dans l'administration. Un document sera élaboré et mis en œuvre, après son adoption lors des conseils des ministres.



Le ministre a souligné l'importance des contributions des participants : « La pertinence de vos interventions en termes de contributions et de propositions me rassure quant à votre préoccupation pour l'application du bilinguisme intégral dans notre administration. C'est essentiel pour nous tous, compte tenu des défis que cet atelier vise à surmonter. »



Cet atelier a permis aux participants de l'administration centrale et décentralisée de mieux comprendre l'importance de cette initiative, qui revêt une grande importance pour l'administration publique tchadienne, en termes de continuité et de dynamisme.



Les recommandations formulées lors de cet atelier joueront un rôle crucial dans la diffusion et la mise en œuvre de cette stratégie. Le ministre chargé de la Promotion du bilinguisme a souligné l'importance de cette étape, pour relever le défi du bilinguisme, et il a assuré que toutes les recommandations seraient prises en compte.



Au cours de cet atelier, les échanges permettront de sensibiliser les différents secteurs à l'importance de l'application du bilinguisme.