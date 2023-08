Tchad : le personnel du ministère des Finances apporte son soutien aux réfugiés soudanais

D'une valeur de 15 millions de FCFA, ce don est composé de sucre, d'huile, de haricot, de riz et de pâtes alimentaires, totalisant 14 tonnes.



Il fait suite à l'appel du président de la Transition en faveur de la solidarité. Bravo Ouedo, le directeur des Ressources humaines du ministère des Finances, a souligné que rien ne pourra compenser les pertes subies par les réfugiés, et que les mots ne sauraient exprimer l'étendue de leurs souffrances.



Cependant, il a affirmé leur détermination à faire de leur mieux, pour accompagner les réfugiés dans cette période difficile de leur vie.



Abdourouf Gnon Konde, le directeur régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a indiqué que ce don représente un soutien précieux en cette période difficile pour les réfugiés. Il a souligné que l'implication et la solidarité, envers les réfugiés témoignent d'un exemple à suivre, et que cette générosité ne passera pas inaperçue.



Lors de la cérémonie, Abakar Hissein Didigui, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, a exprimé sa gratitude et salué le don du personnel du ministère. Il a exprimé le souhait que d'autres bonnes volontés suivent l'exemple du personnel du ministère des Finances.



La cérémonie s'est achevée par la remise symbolique des bénéfices aux destinataires.