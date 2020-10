Tchad : le point sur l'épidémie de Chikungunya au Ouaddaï

Le délégué sanitaire provincial du Ouaddai, Dr. Abdelmahamoud chêne, a fait le point sur la situation épidémiologique de Chikungunya qui fait de ravages dans la ville d'Abéché.



Pour le Dr. Abdelmahamoud chêne, la courbe de la maladie est en baisse. Il rappelle qu'au départ, plus de 1000 cas étaient enregistrés par jour dans les différents districts sanitaires sans tenir compte des patients qui ne s'y présentent pas.



De nos jours, on enregistre moins de 17 cas par jours. Malgré ça, le délégué demande à la population de respecter les mesures barrières telles que porter des habits longs, désinfecter les lieux, dormir sous moustiquaires et éviter les eaux stagnantes.



Pour éviter la propagation de cette épidémie dans les autres contrées, tous les véhicules qui sortent d'Abéché sont désinfectés.



Le délégué remercie les efforts consentis par le ministère de la santé, des autorités locales, la mairie d'Abéché pour ce travail abattu qui a permis de réduire la maladie de chikungunya dans la ville d'Abéché.



Du 14 août au 30 octobre 2020, 30.775 cas ont été enregistrés avec 1 décès.