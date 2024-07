Tchad : le pont de Goz-Mabilé inauguré par le gouverneur du Salamat

Ce nouvel ouvrage submersible, d'une longueur de 150 m sur une largeur de 12 m, est financé par l'État pour désenclaver la province et soulager la souffrance de la population.



Le Président du comité d'organisation, Ahmat Hassan Bremé a remercié tous ceux qui se sont impliqués à la réussite de la cérémonie.



Ashraf Abdelaty ABDELAAL HASSAN, Président-directeur général de l'entreprise S3C, a exprimé sa reconnaissance aux autorités pour la confiance accordée à sa société.



Dans la lecture d'une motion, la population recommande au gouvernement de finaliser les chantiers en cours, de s'impliquer davantage dans le processus de désenclavement de la province et de construire une université dotée d'un institut agro-pastoral.



Un certificat de satisfecit a été remis par la population au Président de la République. Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, a à nom de la population, remercié le Chef de l'État.



« La population de la Province du Salamat dans son ensemble unie et solidaire remercie infiniment le Président de la République, Chef de l'Etat pour avoir tenu à ses promesses celles de doter la province en infrastructures durables et de qualité », précise-t-il.



Il coupe le ruban et procède à la visite technique du pont pour matérialiser l'ouverture officielle de l'ouvrage.



Mahamat Abdelbanat Kourma