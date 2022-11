Tchad : le premier ministre annonce la mise en place d'un service de Police des polices

"Des actions fortes seront menées dans les jours et les mois à venir" pour renforcer la sécurité et l'ordre public, a annoncé ce 3 novembre le premier ministre Saleh Kebzabo, dans son discours de politique générale du gouvernement prononcé au Conseil national de transition.



Parmi ces actions, il s’agit notamment de mener une grande campagne d’information et de sensibilisation sur l’insécurité et la coexistence pacifique en partenariat avec les Associations des Droits de l’Homme ; renforcer les opérations de désarmement des civils (déjà près de 6000 armes ont été récupérées en moins de 2 ans) ; mettre en place un service de Police des polices, destiné à prévenir et réprimer les comportements déviants des éléments de la Police Nationale ; mettre en place une Commission mixte chargée de la prévention, du suivi et du règlement des conflits intercommunautaires et Agriculteurs/Éleveurs récurrents ; et renforcer, en effectifs et en moyens de travail, les sous-commissariats de quartiers.