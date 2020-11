Tchad : le président au Hadjer Lamis pour lancer le projet de la dorsale transaharienne à fibre optique

Le chef de l'État Idriss Déby est arrivé mardi à Massakory, chef-lieu de la province de Hadjer Lamis, pour le lancement du projet de la dorsale transaharienne à fibre optique.



Ce projet d'interconnexion contribuera à la diversification de l'économie au Niger et au Tchad, à travers la promotion de l'économie numérique et des NTIC. Il va étendre le projet à fibre optique existant et va couvrir 503 Km sur l'axe Massaguet, Massakory, Mao, Rig-Rig, Daboua, jusqu'à la frontière avec le Niger.



"Les infrastructures proposées se basent sur des services à large bande passante (...) Ce projet a été conçu en réponse à des services TIC qui restent en cette date, en partie inaccessible à une large partie de la population", explique Abdelhabib Mahamat Abdelaziz, coordonateur du projet.



Idriss Déby va également poser la première pierre de construction d'un Centre de formation technique et professionnelle dans le chef-lieu du Hadjer Lamis.



Cette nouvelle tournée du président va le conduire à Massenya, dans le Chari-Baguirmi.