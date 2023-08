Tchad : le président de l'URD s’exprime sur la vie de la nation

Dès le début de la conférence, Romadoungar Félix Nialbé a souligné que son parti a toujours milité en faveur d'un État fortement décentralisé. Il a reconnu que la mise en œuvre de cette forme décentralisée avait rencontré des obstacles, citant notamment l'exemple des employés municipaux de Sarh qui font face à des arriérés de salaires. Cependant, il a exprimé sa volonté de renforcer cette approche décentralisée à travers des campagnes de sensibilisation. Il a également clarifié sa position en faveur d'une décentralisation renforcée plutôt que d'un modèle fédéral, soulignant la nécessité de temps pour expliquer ce dernier aux citoyens.



Interrogé sur sa perception de la révision du fichier électoral, le Président de l'URD a salué les efforts de la Commission Nationale pour l'Organisation des Élections au Tchad (CONOREC) au niveau provincial. Il a affirmé que les membres de son parti étaient prêts à participer au référendum à venir, considérant cela comme une opportunité pour les Tchadiens et Tchadiennes de faire leur choix.



En abordant le retour au pays du Président National du parti politique Les Transformateurs, Romadoungar Felix Nialbe a exprimé son accord envers le retour de Masra Succès. Il a souligné que ce dernier était un acteur politique ayant le droit d'animer la scène politique tchadienne.



En ce qui concerne la recrudescence de l'insécurité à Sarh, Romadoungar Felix Nialbe a pointé du doigt les autorités pour leur manque de responsabilité. Il a exprimé son désarroi face à la circulation d'individus armés lors d'événements festifs dans la ville. Il a appelé les autorités à assumer leur rôle de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.



Romadoungar Felix Nialbe s'est réjoui de l'établissement d'une Zone Industrielle à Sarh. Il a mis en avant les opportunités d'emploi local et surtout pour la jeunesse que cette zone industrielle pourrait apporter.