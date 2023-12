Tchad : le président de la Coalition pour un 'Oui' au référendum accueilli à Sarh

La population de la ville Verte et des environs s'est massivement mobilisée pour assister à cet événement important, et elle a répondu avec enthousiasme à l'appel de la Coalition pour un référendum.



Pendant son séjour à Kebzabo, la délégation a l'intention de tenir des réunions avec diverses organisations du tissu social local. L'objectif est de gagner plus de votes pour aider le OUI à gagner le référendum prévu le 17 décembre.



Le cortège de Saleh Kebzabo s'est dirigé vers l'hôtel Beau Séjours de Sarh, où des réunions de préparation au grand meeting étaient prévues, dans une atmosphère électrique.