Tchad : le président de la transition donne des détails sur les priorités du prochain gouvernement

Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a indiqué le 8 octobre, à la clôture des assises du dialogue national, que "le nouveau gouvernement sera fermement instruit, à s’inscrire résolument sur le chemin balisé des réformes institutionnelles programmées, en vue de réaliser dans les délais prescrits, le retour à l’ordre constitutionnel".



L’adoption de la nouvelle constitution par voie référendaire et celle d’un code électoral, la mise en place d’un nouvel organe de gestion des élections, l’organisation du recensement électoral, la création d’un nouveau cadre de concertation des partis politiques et, enfin, l’organisation des élections présidentielles, législatives et locales, sont "les axes prioritaires du vaste chantier du retour à la normalité constitutionnelle", a énuméré le président de la transition.



Mahamat Idriss Deby a assuré que "le tout" se fera "dans la plus grande transparence".