Tchad : le président de la transition signe l'ordonnance promulguant la charte révisée

N'Djamena - Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a signé ce 8 octobre 2022 au Palais présidentiel, l'ordonnance portant promulgation de la charte de transition révisée.



La signature a eu lieu en présence du premier ministre, des proches collaborateurs du président de la transition, des présidents des grandes institutions, des représentants des leaders des confessions religieuses et des membres du Présidium du dialogue national.



La charte de transition révisée, adoptée par les représentants du peuple tchadien, réunis au Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) du 20 août au 6 octobre 2022 au Palais du 15 janvier, est promuguée en tant que Loi fondamentale de la République du Tchad.



Cette charte prévoit entre autres une transition de 24 mois non renouvelable, une nouvelle composition du Conseil national de transition, la prestation de serment du Président de la transition (au lieu du Président du Conseil militaire de transition) et la dissolution du Conseil militaire de transition.