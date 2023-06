Tchad : le président de transition attendu à l'Est

Selon un programme non confirmé, il serait attendu demain dans la matinée. Le président devrait également se rendre dans la zone d'Adré où la situation humanitaire est critique avec un afflux des réfugiés en provenance du Soudan voisin.



Alors que les conflits font rage au Darfour occidental, les blessés arrivent par vagues de l’autre côté de la frontière, à l'hôpital d'Adré au Tchad, où ils sont pris en charge par les équipes soignantes de MSF et du ministère de la santé tchadien. Au moins 242 blessés ont été accueillis au cours de la seule journée du 15 juin.



Une grande partie des blessés provient d'El Geneina, la capitale de l'État soudanais du Darfour occidental, et de ses environs, théâtres de violences incessantes et intenses. Selon des sources locales, au moins 1 100 personnes ont été tuées dans la ville d'El Geneina depuis le début du conflit à la mi-avril.