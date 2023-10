Tchad : le président de transition réagit à la démission de deux membres du gouvernement

Revenant sur l'histoire de moeurs qui a conduit deux membres du gouvernement à la démission, le chef de l'État a salué leurs sages décisions, tout en reconnaissant leurs engagements et leurs contributions pour la bonne marche de la transition phase 1.



Il estime que cette parenthèse malheureuse doit servir de leçon à tous les responsables de la République pour plus de droiture et d'exemplarité.



Mahamat Idriss Deby a félicité les nouveaux hauts cadres expérimentés qui viennent d'être promus ou mutés au sein du gouvernement et leur a souhaité pleins succès dans l'exercice de leur fonction.