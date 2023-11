Tchad : le président de transition salue les efforts de réconciliation nationale sous l'égide de la CEEAC

Bien que les détails précis de l'accord n'aient pas encore été rendus publics, il est considéré comme une étape significative vers la réconciliation nationale au Tchad et la stabilisation de la situation. Le ministre Koulamallah a souligné que lui et son homologue Aziz Mahamat Saleh n'avaient fait que mettre en œuvre une politique visant à réconcilier et à unir la nation tchadienne en cette période cruciale de transition.



La mission de Facilitation de la CEEAC s'appuie sur la bonne foi des parties signataires pour mettre en œuvre cet accord, tout en réaffirmant son engagement à accompagner le peuple tchadien dans le processus de décrispation du climat politique en vue de la tenue d'élections démocratiques, libres, transparentes et apaisées.



Cet accord de réconciliation offre l'espoir d'une stabilité à long terme et d'une paix retrouvée au Tchad, et il ouvre la voie à un avenir plus prometteur pour le pays.