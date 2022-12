Tchad : le président de transition tient sa promesse des 5000 intégrations en 2022

Le président de transition Mahamat Idriss Deby a promis l'intégration de 5000 jeunes à la fonction publique en 2022. ll a tenu sa promesse, là où le défunt président n'y est pas parvenu (promesse de 20.000 intégrations, Ndlr).



Cette vague d'intégration va engendrer un accroissement des dépenses de personnel, passant de 454,4 milliards Fcfa en 2022 pour se situer à 510 milliards Fcfa en 2023.



La hausse de la masse salariale de l'État est entre autres imputable à la prise en charge du recrutement de 5000 jeunes en 2022, indique le ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics.



"En cette fin d'année 2022, le ministère de la Fonction publique et du Dialogue social a le plaisir d'annoncer l'accomplissement dans le délai de la promesse du président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Deby Itno, relative au recrutement de 5000 jeunes diplômés à la fonction publique", a réagi le département ministériel.



"Tout en souhaitant bonne carrière aux nouvelles recrues, le ministère tient à remercier les plus hautes autorités pour la réussite de cette œuvre de grande portée pour l'insertion sociale des jeunes diplômés", a ajouté le ministère.