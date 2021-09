Tchad : le président donne des orientations au comité de sélection des candidatures au CNT

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a reçu ce 4 septembre les membres du comité ad hoc de sélection des candidatures au Conseil national de transition (CNT). Il a donné samedi des orientations et a fait le point sur les réalisations accomplies.​Le président du CMT a salué les étapes franchies et a transmis des orientations appropriées afin "d'achever la mission dévolue avec promptitude, rigueur et sérénité, en vue de doter le Tchad d'une représentation nationale de transition digne de cette appellation, où chacune et chacun de nos compatriotes se sertira dignement représenté".Mardi, le président du comité ad hoc de sélection des candidatures au CNT et ice-président du CMT, le général Djimadoum Tiraïna, s’est exprimé pour donner des détails sur les évolutions du processus de sélection. Il a annoncé la fin positive très prochaine des travaux du Comité.Les membres du comité ad hoc ont engagé une vaste démarche d’échanges en interne en adoptant leur méthodologie de travail. Ainsi, une feuille de route a été adoptée pour faciliter la définition du processus de sélection des futurs membres du CNT.