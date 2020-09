Tchad : le président donne des orientations au gouvernement pour la période électorale

Le chef de l'État Idriss Déby a adressé lundi des orientations aux membres du gouvernement à travers une lettre circulaire pour la préparation du projet de budget de l'État de 2021.



"Comme vous le savez, 2021 sera une année électorale majeure pour notre pays avec l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales. Les efforts doivent être consentis pour l'accomplissement de ces opérations dans le respect des délais établis", indique le président.



D'après lui, "les réformes dans le domaine de la décentralisation adoptées ces dernières années doivent être rapidement mises en oeuvre afin d'être opérationnelles."



"Aussi, le contexte de l'année électorale doit vous interpeller à cultiver davantage les actions de communication et de dialogue social et politique, de promotion de la tolérance et de la culture de la paix afin que toutes les élections se passent dans un climat apaisé, et ce même pour tout ce qui a trait à l'élaboration et à la mise en oeuvre des différentes politiques publiques", précise le chef de l'État.



Les élections présidentielles sont fixées au 11 avril 2021 tandis que les législatives devraient avoir lieu le 24 octobre 2021, selon le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).