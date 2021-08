Tchad : le président du CMT a reçu les SAO U16 de basketball

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a reçu lundi matin au Palais présidentiel, les membres de l’équipe demi-finaliste du championnat africain de Basketball (U16) .



Il a transmis de vive voix sa fierté pour cette réalisation de l’équipe néophyte au championnat.



“Nous avons instruit la construction d'un stade de basketball et l'octroi d'un bus de transport pour outiller et encourager cette talentueuse équipe à faire briller davantage le nom du Tchad dans les prochaines éditions”, annonce le président du CMT.



Les joueurs U16 masculins et féminins ont pris part au championnat qui a eu lieu au Caire, en Égypte, il y a deux semaines. Les U16 masculins se sont inclinés en demi-finale face à l’équipe du Mali.