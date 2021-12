Tchad : le président du CNJT s’explique sur les actions menées

Dans sa déclaration, le président du CNJT Abakar Dangaya tient à préciser qu'au soir du 4 décembre 2020, la jeunesse tchadienne, réunie en congrès à N’Djamena, portait une nouvelle équipe de 17 jeunes à la tête du Conseil National de la Jeunesse du Tchad. Avec beaucoup d’espérance et de la confiance de la jeunesse tchadienne, le bureau exécutif s’est résolument mis au travail dès sa prise de fonction.



Ainsi, les 22 coordinations provinciales ont été mises en place provisoirement, afin de donner plus d’impacts aux actions du CNJT sur l’ensemble du territoire. Selon Abakar Dangaya, sur les actions menées par le CNJT au cours de l’année 2021, un travail intense de plaidoyer de haut niveau a été fait auprès du président du Conseil Militaire de Transition et le gouvernement, pour l’implication de la jeunesse au processus de la transition. Fort de cela, le Conseil National de la Jeunesse du Tchad a siégé comme partie prenante au Comité ad hoc de sélection des membres du Conseil National de Transition et deux jeunes ont été désignés audit Conseil et dans beaucoup d’autres instances.



Avec l’appui du Projet la Voix des jeunes du Sahel, le Conseil National de la Jeunesse du Tchad a organisé une formation en faveur des organisations des jeunes afin de renforcer leur capacité en matière de gouvernance associative. Cette formation a vu la participation de cinq jeunes par province, ce qui fait au total 115 bénéficiaires. Dans le même ordre d’idées, 1000 jeunes ont été formés dans le domaine de création d’entreprise en partenariat avec la Fondation Grand Cœur et l’association Bet Alnadja.



Selon Abakar Dangaya, plusieurs missions, tant au niveau national qu’international ont été effectuées par le Conseil National de la Jeunesse du Tchad afin de recueillir les attentes des jeunes de l’intérieur et de la diaspora. A cet effet, plusieurs attentes et doléances des étudiants tchadiens à l’extérieur ont été recueillies et des plaidoyers sont en train d’être conduits pour des conditions d’étude requises.



En perspective, il sera organisé la deuxième édition du Forum National de la Jeunesse, en prélude du Dialogue National. Des pré-foras se tiennent dans les provinces pour recueillir les attentes de la jeunesse qui seront validées au forum. Aussi, le CNJT entend organiser une session ordinaire qui réunira tous les représentants des 22 provinces et les membres du bureau exécutif, pour évaluer le fonctionnement du Conseil et des politiques publiques mises en œuvre en faveur de la jeunesse. Il s’agit d’adopter un nouveau document de plaidoyer de la jeunesse.