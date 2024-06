Tchad : le président ordonne une mobilisation sécuritaire exceptionnelle et concertée

Cette réunion a rassemblé le Premier Ministre, certains membres du gouvernement, des hauts responsables militaires, des chefs des forces de sécurité intérieure et la Maire de N'Djamena.



Le Président a ordonné une mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité pour assurer la tranquillité des citoyens et la protection de leurs biens sur l'ensemble du territoire national.



Lors de son investiture le 23 mai, le Président avait promis de renforcer et moderniser les services de sécurité. Cette réunion traduit cet engagement en actions concrètes, visant à lutter contre la criminalité et à maintenir l'ordre. Mahamat Idriss Deby Itno a insisté sur le respect de la loi et a averti les criminels que des mesures décisives seraient prises dans les jours à venir.