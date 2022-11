Tchad : le président réaffirme à l'UE sa demande d’une enquête indépendante sur le 20 octobre

La diplomate européenne a échangé avec le président sur les évènements meurtriers du 20 octobre 2022, ayant causé des pertes en vies humaines, des blessés et des atteintes aux biens publics et privés.



"Le président de la République a exposé avec force détails à Madame Emmanuela Del RE l’historique de ces évènements tout en réaffirmant sa demande d’une enquête indépendante", rapporte la Présidence.



S’agissant de la coopération Tchad-UE, la diplomate européenne Emmanuela Del Re affirme que « c’est une coopération très fructueuse et au beau fixe, appelée à se raffermir pour la réussite de la transition ».



« Pour les 27 pays de l’Union Européenne, le Tchad est la plaque tournante de la coopération au Sahel », a-t-elle dit.