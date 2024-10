Tchad : le problème de la santé mentale mérite une attention particulière

Chaque 10 octobre, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la santé mentale. Il est ainsi nécessaire de faire un point sur cette question en cette occasion.



L'OMS définit la santé mentale comme « un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté ».



Cependant, il est important de souligner les facteurs qui contribuent aux problèmes de santé mentale, notamment : la pauvreté, les conflits, la violence familiale et parfois la négligence pendant l'enfance. La dépression peut également être un facteur ; au Tchad, au moins 14 % de la population en est affectée.



L'anxiété, qui se manifeste par la peur de perdre, d'échouer ou de subir un échec, ainsi que les troubles psychotiques, sont aussi des causes importantes. L'objectif de la Journée mondiale de la santé mentale est de sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale dans le monde, et de mettre en lumière les différentes stigmatisations qui l'entourent. La santé mentale constitue environ 70 % de la santé globale de l'individu.



Cette Journée permet de lutter contre la stigmatisation à travers le dialogue, la communication et la collaboration. Pour réduire les problèmes de santé mentale, il est conseillé d'organiser des activités communautaires, de mettre en place des programmes de lecture, de pratiquer un sport, d'écouter de la musique, et de consulter un psychologue si nécessaire.



Il est également essentiel d'éviter la consommation d'alcool et de drogues. Une bonne santé mentale permet de se sentir bien, de penser clairement et d'agir de manière à apprécier pleinement la vie.