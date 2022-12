Tchad : le processus de recrutement à la fonction publique entaché de "pratiques mafieuses" (ministre)

« En ce qui concerne les recrutements, la seule structure chargée de gérer ce volet est le guichet unique. Le chantage et les arnaques autour du recrutement doivent cesser immédiatement (...) Je serai sans pitié envers les agents qui continuent à faire de la fonction publique un fonds de commerce », selon le ministre Abdoulaye Mbodou Mbami.



Il s’est engagé à défendre un collaborateur faussement accusé mais aussi à sévir fermement face aux « brebis galeuses » pour mettre fin aux « mauvaises pratiques ».



« C’est ensemble que nous devons lutter contre les pratiques mafieuses qui freinent le bon fonctionnement de la fonction publique », a ajouté le ministre.



"L’image de ce ministère est ternie (...) Des démarcheurs usent de subterfuges pour privilégier certains dossiers au détriment d’autres. Ils se sucrent sur le dos des usagers", a révélé Abdoulaye Mbodou Mbami.



Une panoplie de mesures "sera déployée" en interne pour "traquer ceux des agents qui s’adonnent à ces pratiques", notamment des contrôles inopinés pour "s’assurer que les dossiers soumis au visa et à la signature ont suivi la voie légale et sont traités avec diligence".



Le ministre annonce la mise en place du numéro vert 1236 dès mardi prochain pour “permettre aux usagers de dénoncer en temps réel les tentatives d’arnaques”.