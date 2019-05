Tchad : le programme des Journées économiques et citoyennes se précise

Le coordonnateur de la Plateforme « Agir Ensemble », Souradj Koulamallah, a animé ce vendredi une conférence au Radisson Blu Hôtel de N'Djamena. L’objectif de cette conférence de presse est d’informer l’opinion publique sur les objectifs et programmes des Journées économiques et citoyennes de la Plateforme « Agir Ensemble ».



Cette plateforme économique et citoyenne dénommée « Agir Ensemble » a pour principal objectif d’apporter la modeste contribution du secteur privé et de la société civile pour appuyer et accompagner le Gouvernement dans la recherche de nouvelles solutions économiques et sociales.



D'après Souradj Koulamallah, la Plateforme aura en charge de proposer au Gouvernement des textes, des réformes et des projets identifiés comme nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés et de rechercher avec l’appui de sa cellule technique le financement des activités et des projets.



Il explique que l'équipe de cette Plateforme « Agir Ensemble » a été mise en place et est chargée de préparer les journées, finaliser ses objectifs, identifier les objectifs attendus et proposer pour l’ensemble des partenaires un programme d'activités en vue de l’adoption du "Pacte économique Républicain".