Tchad : le programme des obsèques officielles de Joseph Djimrangar Dadnadji

Les obsèques officielles de Monsieur Joseph Djimrangar Dadnadji, ancien Premier ministre, décédé le 31 décembre 2019 à N'Djamena, se dérouleront à la Place de la Nation, le mardi 7 janvier 2020, conformément au programme ci-après :



07H 00 : Mise en place terminée

07H 30 : Arrivée des invités, des amis et des membres de la famille du défunt 08H 30 : Arrivée des corps constitués dans l'ordre ci-après :

• Les Membres et militants du Parti CAP/SUR

• Les Présidents et Secrétaires Généraux des Partis Politiques

• Les Leaders Religieux

• Les Maires et Délégué des arrondissements

• Le Président du CNPT

• Le Président de la CCIAMA

• Le Sultan de N'Djamena

• Le Maire de la Ville de N'Djamena

• Le Délégué Général du Gouvernement près la Commune de N'Djamena

• Les Officiers Supérieurs et Généraux de l'A.NT

• Les Ambassadeurs dignitaires du Tchad

08H 45 : Arrivée des :

• Membres du Cabinet Civil et Militaire du Président de la République

• Députés

• Chefs des Missions Diplomatiques et Représentants des Organisations Internationales

° Membres du Gouvernement

09H 00 : Arrivée du/des

• Chef de fil de l'opposition démocratique

• Anciens Premier-Ministres

09H 20 : Arrivée des Présidents de Grandes Institutions de la République

09H 30 : Arrivée de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale

09H 45 : Arrivée du Chef d'Etat-major Général des Armées

• Arrivée de S.E.M. le Président de la République, Chef de l'Etat

• Arrivée de la dépouille mortelle

10H 00 : Début de la cérémonie

• Dépôt de gerbe de fleurs

• Décoration à titre posthume

• Mot de remerciement de la famille du défunt

• Témoignage d'un membre du Parti CAP SUR

• Oraisons funèbres par la Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement

• Remise de la Dépouille mortelle à la Famille

11H 00 : Fin de la Cérémonie



Le Directeur Général du Protocole de la Présidence

Ambassadeur Allahmaye Halina