Tchad : le projet RENFORT lancé pour stimuler l'entrepreneuriat agropastoral

L'objectif principal de RENFORT est d'améliorer les revenus et de créer des emplois décents pour les femmes et les jeunes, tout en renforçant la résilience des systèmes alimentaires inclusifs au Tchad. À l'échelle macroéconomique, le projet vise à soutenir le développement d'entreprises jeunes et féminines durables, créatrices d'emplois et intégrées dans les chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques.



Onetangarti Madjibeye Odette, la coordinatrice du projet, a souligné que RENFORT, issu de la collaboration entre le gouvernement tchadien et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), durera six ans et ciblera directement 82 000 personnes. 70% des bénéficiaires seront des jeunes de 15 à 35 ans et 30% des femmes de 36 à 50 ans, touchant ainsi les groupes les plus vulnérables dans leurs efforts pour entreprendre des activités génératrices de revenus. Elle a ajouté que cet atelier représente une opportunité considérable pour jeter les bases d'un développement collectif et durable bénéfique pour la province du Moyen-Chari.



Ahmat Tidjani Hamat a affirmé que ce projet répond aux besoins urgents de lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes au Tchad, et il a appelé à une collaboration fructueuse pour que la province du Moyen-Chari se distingue par l'excellence de son travail.



RENFORT s'étendra sur trois départements de la province du Moyen-Chari : Lac-Iro, Korbol et Barh-Kôh. Le caractère innovant du projet réside dans l'utilisation du numérique, le ciblage des jeunes et des femmes, et le choix des filières à maturité précoce dans les chaînes de valeurs agropastorales.