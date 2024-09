Tchad : le projet RENFORT sensibilise la population de Balimba sur les produits à haute valeur nutritive

Le projet Renforcement de l’Innovation dans l’Entrepreneuriat Agro-pastoral des femmes et des jeunes (RENFORT) a organisé ce 19 septembre 2024, une campagne d’information et sensibilisation sur la promotion des produits à haute valeur nutritive, et les bonnes pratiques en nutrition dans le canton Balimba. C’est à l’intention de la population dudit canton.



L’objectif global de cette campagne vise à promouvoir les produits à haute valeur nutritive (fonio, spiruline, moringa, légumes, légumineuses, poissons etc.), promus par le projet et les bonnes pratiques assurant un régime sain et équilibré, y compris celles améliorant la salubrité des aliments dans les zones d’intervention du projet RENFORT.



Le chef de canton de Balimba, Tamdji Nangasde Ngardoum, a précisé que depuis que les projets s’installent dans son canton, il n’y a jamais eu un projet qui s’est intéressé à l’amélioration de la santé et du bien-être des populations, surtout sur la promotion des produits à haute valeur nutritive et les bonnes pratiques en nutrition.



Il a félicité et encouragé les membres du projet RENFORT de continuer à mener ce genre de sensibilisation dans les autres cantons de la province du Moyen-Chari.



« Je vous exhorte à aller dans les autres cantons, afin d’informer et sensibiliser la population sur l’importance de la production, et la consommation des produits à haute valeur nutritive, les bonnes pratiques alimentaires, l’hygiène, l’assainissement et la salubrité des aliments. Car de nombreuses personnes meurent en désordre sans avoir une alimentation équilibrée et saine », a souligné Tamdji Nangasde Ngardoum, chef de canton de Balimba.



La spécialiste en genre inclusion sociale et nutrition au RENFORT, Mme Koutou Françoise, a fait comprendre à l’assistance que les produits à haute valeur nutritive (fonio, spiruline, moringa, légumes, légumineuses, poissons etc.), sont des produits très riches qui protègent l’organisme humain de certaines maladies comme le diabète, la tension, entre autres. Elle a ajouté que la campagne devrait non seulement éduquer la population, mais aussi la motiver à adopter des comportements alimentaires sains et durables.



Le chef d’antenne de RENFORT, Mbaigoto Rabeh Emmanuel a notifié que l’objectif global du projet est de contribuer à l’augmentation des revenus, et à la création d’emplois décents pour les femmes et les jeunes, en renforçant la résilience des systèmes alimentaires inclusifs au Tchad.



« Son objectif de développement consiste à promouvoir des entreprises des jeunes et des femmes viables et résilientes, créatrices d’emplois et intégrées dans les chaines de valeurs agro-agro-pastorales et halieutiques du Tchad », a conclu Mbaigoto Rabeh Emmanuel.



Il faut noter que des questions-réponses, sous forme de jeux-concours, ont été posées au public spécifiquement sur la nutrition (les produits à haute valeur nutritive et l’éducation nutritionnelle), et les heureux gagnants ont reçu comme récompense, un kit alimentaire/hygiénique composé d’un paquet de sucre, huile, savon, et pagne.