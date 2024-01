TCHAD

Tchad : le projet SWEDD lance un avis de recrutement de personnel sur une base compétitive

Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Janvier 2024

Le gouvernement de la République du Tchad a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) un don IDA, afin de financer les activités du Projet d'appui à la transformation numérique au Tchad. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de développement durable et de renforcement des capacités des acteurs locaux. Il entre dans la logique de la vision 2030 "Le Tchad que nous voulons". Pour optimiser les effets de la mise en oeuvre du projet et atteindre les résultats escomptés, une conduite efficace et efficiente de ces activités exige la mise en association, de façon synergique, des experts multidisciplinaires.