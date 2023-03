Tchad : le projet SWEDD renforce les capacités des prestataires soignants de la délégation provinciale du Salamat

Prévue à l’endroit des 37 participants issus de la province du Salamat, cet atelier de renforcement des capacités des prestataires de soins en technologie contraceptive, entre dans le cadre de la sous composante 2.3 du projet. Le projet Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel, est une initiative régionale impliquant 9 pays de l’Afrique de l’ouest et du centre confrontés à des défis sociodémographiques identiques.



La déléguée sanitaire provinciale du Salamat, Dr. Habiba Abdoulaye Affadine a souhaité la bienvenue à tous les participants qui prennent part à cette formation. Elle se réjouit de l’organisation de cette formation en faveur des agents de son institution et remercie par la même occasion, le gouvernement tchadien et les partenaires pour cette initiative louable.



Pour la représente de SWEDD, Fatimé Mahamat Malloum, le projet vise globalement à accélérer la transition démographique et réaliser des objectifs durables qui consistent à la réduction des inégalités entre les sexes dans la région du Sahel.



Officiant les travaux, le Secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara représentant le gouverneur, déclare que le succès très satisfaisant de la première phase du projet lancé en 2015, a amené les plus hautes autorités du pays à signer l’accord pour une deuxième phase lancée le 7 novembre 2020 à Pala dans la province du Mayo-Kebbi ouest.



Du 3 au 10 mars 2023, les participants seront outillés afin d’améliorer les services qu’ils offrent à la population.